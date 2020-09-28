تسجيل الدخول
» » قاضي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل “تيك توك”

قاضي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل “تيك توك”

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
قاضي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل “تيك توك”

واشنطن – رويترز: أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمراً أصدرته إدارة ترمب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الانترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

اقرأ أيضا...

لكن القاضي رفض “في الوقت الحالي” وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396494

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.