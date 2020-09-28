قاضي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل “تيك توك”

واشنطن – رويترز: أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمراً أصدرته إدارة ترمب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الانترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

لكن القاضي رفض “في الوقت الحالي” وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.