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هجوم كبير على الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول بعد نشرها صورة بالمايوه

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
هجوم كبير على الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول بعد نشرها صورة بالمايوه

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول، إلى هجوم حاد بعد نشر صورة لها بالمايوه على البحر عبر حسابها على “فيسبوك”.

وانهالت التعليقات المهاجمة للفنانة المصرية بعدما نشرت الصورة وكتبت عليها “لقيت الطبطبة”، ليترك لها البعض تعليقات غاضبة بسبب صورتها، أما البعض الآخر فكتب لها تعليقات إيجابية “متمنين لها حياة سعيدة وعمرا طويلا”.

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وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل “رجالة البيت”، من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.

كما تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم “النمس والإنس” للنجم محمد هنيدى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396499

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