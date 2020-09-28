وفاة أحد أبرز شيوخ القبائل في السعودية والخليج

كل الوطن – نعت وسائل إعلام محلية سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي الشيخ بندر بن نايف بن حميد أحد أبرز شيوخ القبائل في السعودية وفي دول الخليج.

ونعى شيوخ قبائل ووجهاء سعوديون، الشيخ بندر بن نايف بن حميد، الذي وافته المنية مساء السبت.

وينتمي الشيخ بندر لقبيلة عتيبة العريقة في السعودية ودول الخليج، وهو واحد من أبرز شيوخها ووجهائها.

وينتمي الشيخ بندر لجيل من شيوخ القبائل البارزين في المملكة، والذين عاصروا نشأة البلاد وتطورها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو تسعة عقود، بحسب وسائل الإعلام.

رحم الله والدي واخي ونسيبي

الامير بندر بن نايف بن محمد بن هندي ابن حميد. انا لله وانا اليه راجعون🙏🇸🇦 — محمد سلطان ابن حميد (@BINHUMAID_OTIBA) September 26, 2020

#عتيبه_الهيلا_الرسمي

إيمانا بقضاء الله وقدره والحمدلله على كل حال

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد / بندر بن نايف بن حميد.

وستكون الصلاة على الفقيد الغالي تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ في مقبرة القريقري.

وبالنسبة للعزاء سيكون في المقبرة فقط. pic.twitter.com/gSRhFEVe5b — عتيبه الهيلا الرسمي (@otaiba_elhaila) September 26, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ بندر بن نايف بن محمد بن هندي بن حميد ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته #بندر_بن_نايف_بن_حميد_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/q4sePMbYgm — ᷂ملتـقى ᷂قبيـلة ᷂عـتيبه (@otibh1) September 26, 2020

انا لله وانا اليه راجعوان

فقدنا هذه الساعات والدنا الغالي الأمير /بندر بن نايف بن محمد بن هندي بن حميد بوفاته نعزي انفسنا ونرثي الأمارة والشجاعة والكرم والعطاء والحكمة والدهاء والصدق والوفاء..

بل انها لحظة رثاء “مكارم الأخلاق ” مجتمعة في رجل

#بندر_بن_نايف_بن_حميد_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/g9nxX64ZSp — د. مشاري العتيبي (@DrMFAlotaibi) September 26, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر