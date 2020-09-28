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سعودي يعلّق على فيديو لابنته وهي تصلّي على رصيف بين سيارات في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-28T14:43:00+03:00
2020-09-28T14:47:44+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
سعودي يعلّق على فيديو لابنته وهي تصلّي على رصيف بين سيارات في الرياض

كل الوطن – الرياض: خرج والد الفتاة السعودية عن صمته ليعلق عن مقطع الفيديو الذي أثار جدلا، وتظهر فيه ابنته وهي تصلي على الرصيف بجانب سيارة متوفقة وسط العاصمة الرياض، ليكشف تفاصيل ما حدث.

وقال والد الفتاة في حديث لصحيفة “الرياض”: “يؤسفني تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه”، وأكد أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولم تكن ابنته (الفتاة التي ظهرت في الفيديو) هي من تقود السيارة، مضيفا أن الأهم أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة.

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وأضاف والد الفتاة “لا يد لها فيما حصل ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة”، مشيرا إلى أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلا من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.

يذكر أن الفيديو لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل عبارات غير لائقة.

المصدر: الرياض

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396507

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