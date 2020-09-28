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السعودية.. الداخلية توضح الأسماء الممنوعة في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-28T16:49:07+03:00
2020-09-28T17:08:58+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : منذ 20 دقيقة
السعودية.. الداخلية توضح الأسماء الممنوعة في المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه “لا توجد قائمة بأسماء ممنوعة محددة بعينها، وإنما هناك معايير يجب مراعاتها لدى اختيار أسماء الأبناء”.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن هيئة الأحوال المدنية قولها، إن “معايير الأسماء لكي تكون نظامية، فمن الضرورة أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها”.

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وأضافت: “كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا”.

وشددت الهيئة على أنه “لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول، وعبد اللات ونحوهما”.

المصدر: “عكاظ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396520

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