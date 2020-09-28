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السعودية.. منع الوصول للكعبة والحجر الأسود للحدّ من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية.. منع الوصول للكعبة والحجر الأسود للحدّ من كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، “منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود”، في إجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن رئاسة شؤون الحرمين: “يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا”.

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وأعلنت، أنه “تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر”.

‏‎وكشفت عن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، وأنه “سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وأن العملية ستتم قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضحت أن توزيع ‎ماء زمزم على المعتمرين سيكون في عبوات مغلفة ومخصصة لهذا الشأن.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396525

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