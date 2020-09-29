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إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني

كل الوطن – دب أ: أفادت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل، كما أشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

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ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترمب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396599

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