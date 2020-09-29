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لبنان : حركة “أمل” تعتبر كلام ماكرون “سقطة سياسية” وتجدد الالتزام بالمبادرة الفرنسية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
لبنان : حركة “أمل” تعتبر كلام ماكرون “سقطة سياسية” وتجدد الالتزام بالمبادرة الفرنسية
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ماكرون يوجه انتقادا حادا لقادة لبنان ويمنحهم فرصة ثانية

ماكرون يوجه انتقادا حادا لقادة لبنان ويمنحهم فرصة ثانية

المصدر: النشرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396615

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