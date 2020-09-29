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الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمّة الله.. الكويت تعلن وفاة أمير البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-29T16:41:10+03:00
2020-09-29T18:59:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمّة الله.. الكويت تعلن وفاة أمير البلاد

كل الوطن – الرياض: أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396616

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