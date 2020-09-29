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“يمازح طفلا صغيرا”… فيديو لأمير الكويت الراحل يشعل “تويتر”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
“يمازح طفلا صغيرا”… فيديو لأمير الكويت الراحل يشعل “تويتر”
كل الوطن  –  وكالات:  تداول مرتادون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه آخر ظهور لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبدا الأمير في المقطع، الذي كان قد نشره مواطنون كويتيون قبل أكثر من شهر، وهو جالس على أريكة فيما يمازح طفلا صغيرا يعتقد أنه أحد أحفاده.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما. وقال الديوان في بيان، قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: “ببالغ الحزن

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والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

​وقبلها قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة، اليوم الثلاثاء، ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396629

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