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المملكة والكويت.. علاقات تاريخية راسخة ومتجذّرة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
المملكة والكويت.. علاقات تاريخية راسخة ومتجذّرة

كل الوطن – الرياض: عبرت المملكة العربية السعودية عن حرصها على أمن واستقرار الكويت، وإستمرارها في دعمها قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات المستقبلية، كما أكّدت مساندتها عمن تختاره الأسرة الحاكمة في الكويت أميرا للبلاد، خلفاً للشيخ صباح، ومن يتم اختياره لمنصب ولي العهد، ولن تتوانى في تقديم الدعم اللازم لشقيقتها الكويت في شتى المجالات

وترتبط المملكة والكويت بعلاقات تاريخية راسخة ومتجذرة، تنبع من رؤى وتلاحم ومصير مشترك، والتاريخ يزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وهذه العلاقة الوطيدة مستمرة في طريقها نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396630

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