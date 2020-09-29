الكويت تعلن الحداد 40 يوما وتعطيل العمل الرسمي في البلاد

كل الوطن – الرياض: أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عصر اليوم.