الكويت تعلن الحداد 40 يوما وتعطيل العمل الرسمي في البلاد

كل الوطن – الرياض: أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عصر اليوم.
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