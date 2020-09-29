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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُعزّيان في أمير الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-29T19:33:55+03:00
2020-09-29T20:12:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 دقيقةآخر تحديث : منذ 43 دقيقة
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُعزّيان في أمير الكويت

كل الوطن – الرياض: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، إلى أن “الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

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وأضاف: “قدم الملك سلمان وولي عهده خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء”.

وأكد البيان على أن “السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار”.

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396643

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