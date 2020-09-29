تسجيل الدخول
» » أمير قطر نعى أمير الكويت: كان قائدا عظيما دعا إلى وحدة الصف العربي

أمير قطر نعى أمير الكويت: كان قائدا عظيما دعا إلى وحدة الصف العربي

كل الوطن- فريق التحرير
2020-09-29T20:01:12+03:00
2020-09-29T20:12:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : منذ 12 دقيقة
أمير قطر نعى أمير الكويت: كان قائدا عظيما دعا إلى وحدة الصف العربي

كل الوطن  –  رنيم المشهراوى :  نعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيدا بمناقبه ودوره.

وقال في بيان صادر عن الديوان الأميري: “إن المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة

إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة، داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان”.

اقرأ أيضا...
كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396667

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.