تسجيل الدخول
» » عباس ينعي أمير الكويت: فلسطين خسرت قائدا عربيا وزعيما للإنسانية

عباس ينعي أمير الكويت: فلسطين خسرت قائدا عربيا وزعيما للإنسانية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-29T20:08:34+03:00
2020-09-29T20:12:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
عباس ينعي أمير الكويت: فلسطين خسرت قائدا عربيا وزعيما للإنسانية

كل الوطن – الرياض: نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحداد وتنكيس الإعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

اقرأ أيضا...

وأضاف أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكدا وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز التسعين عاما.

المصدر: وفا

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396671

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.