منها 8 دول تعلن الحداد وتنكيس الأعلام.. الدول العربية تنعى أمير الكويت بحزن شديد

كل الوطن – وكالات: نعت دول عربية، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح، عقب إعلان وفاته رسميا، منها 8 دول أعلنت الحداد بين 3 أيام و40 يوما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

وفي بيان للديوان الأميري، نعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي، قائلا: “فقدنا برحيله قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال”.

وأمر أمير قطر، بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة 3 أيام وتنكيس الأعلام.

وفي السعودية أعلن الديوان الملكي تقديم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير الكويت “الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء”

وفي الامارات نعى لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس أمير الكويت في بيان قال فيه “إننا في دولة الإمارات فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيما من أبرز أبناء الأمتين العربية و الاسلامية أعطى الكثير لشعبه و أمته و دافع عن قضايا العروبة و الإسلام بصدق و إخلاص”

وقد أمر آل نهيان بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات في الخارج.

‎وفي بيان للرئاسة المصرية، نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت، قائلا: “فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها”، موجها بإعلان الحداد 3 أيام.

وفي عمان نعى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، معلناً الحداد 3 أيام في عموم البلاد.

وفي الأردن‎، أعلن الملك عبد الله الثاني، في بيان “الحداد على فقيد الأمة الكبير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما”، معتبرا رحيله “مصابا جللا”.

بينما أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزّاز، في بيان، حالة الحداد، وتنكيس الأعلام بالبلاد لمدّة ثلاثة أيّام.

وفي فلسطين، نعى الرئيس محمود عباس، في بيان، أمير الكويت، مؤكدا أنه كان “الأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية”، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام، دون تحديد مدته.

وفي لبنان، أعرب الرئيس ميشال عون، في بيان عن “ألمه الشديد لغياب أمير الكويت”، واصفا إياه بأنه “كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة”.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون “بما يتوافق مع حالة الحداد”.

وفي العراق، نعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمير الكويت، قائلا: “برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وفي اليمن، نعى الرئيس عبدربه منصور هادي أمير دولة الكويت في بيان قال فيه ” أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد زعيمًا عظيمًا من طراز فريد كانت بصماته بارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية”

وفي البحرين نعى الديوان الملكي أمير الكويت معلنا الحداد الرسمي وتنكیس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أیام.

من جانبه نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إلى الشعب الكويتي والخليجي وإلى الأمتين العربية والاسلامية أمير الكويت قائلا “إن العالم فقد بوفاته أمير الإنسانية ورائد التنمية، ساعيا دوما بالخير والمحبة والسلام، هادفا إلى تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين شعوب العالم”

كما نعى أمین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط، أمیر دولة بقوله “زعیم عربي نادر”.

وغادر أمير الكويت الراحل، في 23 يوليو الماضي، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، ومنح ولي العهدالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعض اختصاصاته لإدارة شؤون الحكم.