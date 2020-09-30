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لقطات بارزة في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
لقطات بارزة في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (صور)

كل الوطن – وكالات: زار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد السعودية في يونيو 2017 حيث التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. الصورة للزعيمين في جدة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396696

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