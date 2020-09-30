لقطات بارزة في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (صور)

كل الوطن – وكالات: زار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد السعودية في يونيو 2017 حيث التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. الصورة للزعيمين في جدة

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في قصر ويندسور أثناء زيارته للندن في عام 2012



الأمير الراحل يلقي الكلمة الافتتاحية للجلسة الرابعة الاعتيادية لمجلس الأمة الكويتي الـ 15 في أكتوبر 2019. تولى الشيخ صباح السلطة بعد صراع داخل العائلة الحاكمة على الحكم، وموافقة الشيخ سعد العبد الله الصباح على التنازل عن العرش في 23 يناير 2006/ كانون الثاني بسبب وضعه الصحي المتردي



الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أثناء حضوره جلسة لمجلس العموم البريطاني في لندن. توفي الشيخ صباح في الـ 29 من سبتمبر عن 91 عاما<

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان في استقبال الأمير الراحل لدى زيارته للأردن في مارس 2017. توفي الشيخ صباح بعد صراع مع المرض ومشاكل صحية في القلب

حضر الأمير الراحل احتفالا أقيم في لندن بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي، ويظهر في الصورة الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي سيخلف الأمير الراحل. ولد الشيخ صباح في مدينة الجهراء عام 1929، وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح ( أحمد الأول)، والدته منيرة عثمان السعيد العيار.

الأمير الراحل في زيارة لمقر البرلمان البريطاني في لندن عام 2012. توفي الشيخ صباح في الـ 29 من سبتمبر عن 91 عاما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في البيت الأبيض في واشنطن. عين الشيخ صباح في عام 1963 وزيراً للخارجية ورئيساً للجنة الدائمة لمساعدات الخليج وظل في هذا المنصب لمدة 40 عاماً

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مع ولي العهد السعودي آنذاك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد اثناء انعقاد القمة العربية في الكويت في عام 2014.