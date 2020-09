ترامب وبايدن في أول مناظرة: “أنت مهرج وأنت تفتقر إلى الذكاء” .. ” أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة.. هلا أغلقت فمك يا رجل..”!!

كل الوطن – وكالات: تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء، الاتهامات وسط أجواء محمومة متوترة.

Trump interrupts Biden ten times in under 3 minutes after health care questionpic.twitter.com/tzwZKReHwJ