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روسيا ستورد إلى مصر 25 مليون لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
روسيا ستورد إلى مصر 25 مليون لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا

كل الوطن – وكالات: من المقرر أن تقوم روسيا بتوريد 25 مليون جرعة لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، حيث سيتم توفير اللقاح لربع سكانها.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه أبرم اتفاقية مع “فاركو” إحدى المجموعات الصيدلانية الرائدة في مصر لتوريد 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا.

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وأضاف أن “الاتفاقية ستدعم جهود وزارة الصحة المصرية لتزويد البلاد بلقاح ضد فيروس كورونا، وبفضل الاتفاقية المبرمة سيتمكن نحو 25% من سكان مصر من الحصول على لقاح “سبوتنيك V”، كما أنه من المقرر توزيعه في دول الجوار في المستقبل”.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا إلى دول أخرى.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

المصدر: “نوفوستي”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396711

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