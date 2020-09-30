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مراسم دفن أمير الكويت الراحل للأقارب فقط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
مراسم دفن أمير الكويت الراحل للأقارب فقط

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري الكويتي، صباح الأربعاء 30 سبتمبر 2020، أن حضور مراسم دفن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، سيقتصر على أقاربه فقط..

وقال الديوان الأميري، بـ”تقدير مشاعر المواطنین والمقیمین الفیاضة في التعبیر عن خالص تعازیھم وصادق مواساتھم بوفاة فقید الوطن حضرة صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح”، مستدركا: “لكن امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الحضور في مراسم دفن جثمانه الثرى سیقتصر على أقرباء سموه فقط”.

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وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر يناهز 91 عاما.
وعقب الوفاة، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء، والمناداة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396742

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