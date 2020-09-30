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الأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-30T15:20:43+03:00
2020-10-01T11:21:56+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير30 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 20 ساعة
الأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

الأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كوروناالأردن يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بكورونا
وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن “الحالات المحلية توزعت ما بين 745 في العاصمة عمان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، وحالة واحدة في كل من المفرق والطفيلة”.

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وأضاف: “سجل اليوم أيضا 4 حالات وفاة بالفيروس لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة”.

وأشار جابر إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأكد إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يتجه نحوالارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية.

المصدر: “وكالات أردنية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396761

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