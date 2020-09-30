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خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ صباح الأحمد الصباح

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ صباح الأحمد الصباح

كل الوطن – الرياض: صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامة صلاة الميت الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396764

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