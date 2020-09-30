خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ صباح الأحمد الصباح

كل الوطن – الرياض: صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامة صلاة الميت الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.