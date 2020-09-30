الإعلامي المصري توفيق عكاشة ينفى إقدام زوجته حياة الدرديري على الانتحار

كل الوطن – وكالات: نفى الإعلامي المصري توفيق عكاشة ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عن إقدام زوجته حياة الدرديري على الانتحار بتناول صبغة للشعر، مؤكدا أن هذا “عار تماما عن الصحة”.

وقال عكاشة في تصريح لـ”الوطن”، إن “حياة الدرديري أصيبت بحالة هبوط حاد أمس الثلاثاء، نتيجة الإكثار من تناول القهوة والتدخين، ما تسبب في إحداث مضاعفات وبشكل مفاجئ”.

وأضاف، أنها “نقلت إلى أحد مستشفيات الإسكندرية على الفور للاطمئنان على حالتها الصحية”.

وتابع أن “الفريق الطبي أجرى الفحوصات اللازمة على زوجته، وأنها تماثلت للشفاء في ساعات معدودة”.

وأكد عكاشة أنها “في منزلها حاليا وتمارس حياتها بشكل طبيعي”.

وكان مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبل الإعلامية حياة الدرديري زوجة الإعلامي توفيق عكاشة إثر إصابتها بحالة تسمم شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ووصلت حياة الدرديري إلى مركز سموم الإسكندرية في حالة ادعاء تناول مادة غير معلومة، فيما قالت الدرديري أنها تناولت “صبغة شعر”.

وكشف مصدر طبي، أن حالة الدرديري كانت شبه مستقرة، واستمرت بمركز السموم 6 ساعات، تم خلالها إجراء كافة التحاليل الطبية المتاحة، وظهرت النتائج سليمة وطبيعية.

المصدر: “الوطن”