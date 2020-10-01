“الأحوال المدنية” توضح إمكانية تسجيل المواليد عن بُعد

كل الوطن – الرياض: بينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأربعاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى إمكانية تسجيل المواليد عن بعد من خلال منصة “أبشر”،وذكرت في تغريدة لها : لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
وقال حساب الأحوال المدنية ، أنه يتم الاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل في منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، واختيار “خدمات”، ثم خدمة “الأحوال المدنية”، خدمة “تسجيل المواليد”.