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“الأحوال المدنية” توضح إمكانية تسجيل المواليد عن بُعد

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
“الأحوال المدنية” توضح إمكانية تسجيل المواليد عن بُعد

كل الوطن – الرياض: بينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأربعاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى إمكانية تسجيل المواليد عن بعد من خلال منصة “أبشر”،وذكرت في تغريدة لها : لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة ⁧‫أبشر‬⁩ من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

وقال حساب الأحوال المدنية ، أنه يتم الاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل في منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، واختيار “خدمات”، ثم خدمة “الأحوال المدنية”، خدمة “تسجيل المواليد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396786

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