ضحية التحرش الجماعي في “مدينة نصر” تتعرف على الـ “6 متهمين” وتنهار فور مشاهدتهم (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرفت الفتاة الأجنبية ضحية التحرش في مدينة نصر الجزئية، والتي ظهرت في فيديو يقوم فيه ٦ شباب بالتحرش بها ومضايقتها، وفور مشاهدة المجني عليها للمتهمين انهارت في البكاء وجرت تختبئ في المحقق الذي هدأ من روعها وأمر بإخراج المتهمين من حجرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعاً وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجني عليها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.