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في أية حالات يمكن أن تضر منتجات الألبان جسم الإنسان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-01T11:13:52+03:00
2020-10-01T11:18:25+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
في أية حالات يمكن أن تضر منتجات الألبان جسم الإنسان

كل الوطن – الرياض: كشفت أخصائية الأورام إيلينا سميرنوفا الحالات التي يمكن أن تضر فيها منتجات الألبان جسم الإنسان.

وفقًا للخبيرة، يمكن أن يسبب الحليب واللبن اضطرابات في الجهاز الهضمي. لذلك، لا يجب تناول هذه المنتجات من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتاز. هذه حالة يوجد فيها نقص في إنزيم يعالج سكر الحليب – اللاكتوز.

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وقالت سميرنوفا: “عندما يتم إدخال الحليب في النظام الغذائي، يدخل اللاكتوز الذي يحتوي عليه إلى الجهاز الهضمي دون معالجة. في هذه الحالة، تبدأ البكتيريا المعوية في إنتاج ثاني أكسيد الكربون والماء وحمض اللاكتيك، مما يؤدي إلى تضخيم الحلقات المعوية”، حسب موقع “أكتوالني نوفوستي”.
أيضًا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تجنب الجبن والقشدة واللبن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤذي هذا الأخير الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والتهاب الأمعاء، حيث يكون له تأثير ملين عندما يكون طازجًا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396797

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