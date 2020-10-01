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“الصحة السعودية”: المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
“الصحة السعودية”: المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا

كل الوطن – الرياض: قالت الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر “إنفوجرافيك ” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل ” السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى،حساسية الصدر والربو”

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وقدّمت الصحة عدد من الإرشادات الوقائية التي يجب إتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها ” غسل اليدين أو تعقيمهما بإستمرار، والإستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وإرتداء الكمامة”.

كما نصحت المصابين بالسمنة ” بإتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بإستمرار، وإرتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما بإستمرار” ، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق (صحة) وإستشارة الطبيب عند الحاجة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396813

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