“الصحة السعودية”: المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا

كل الوطن – الرياض: قالت الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر “إنفوجرافيك ” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل ” السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى،حساسية الصدر والربو”

وقدّمت الصحة عدد من الإرشادات الوقائية التي يجب إتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها ” غسل اليدين أو تعقيمهما بإستمرار، والإستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وإرتداء الكمامة”.

كما نصحت المصابين بالسمنة ” بإتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بإستمرار، وإرتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما بإستمرار” ، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق (صحة) وإستشارة الطبيب عند الحاجة.