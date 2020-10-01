وسمية القحطاني: الوطن بعيون جغرافية

إذا ذُكرت الأوطان تهتز المشاعر وتشرئب الأعناق وترتفع الهامات فخراً واعتزازاً بالوطن، فكيف لو كان هذا الوطن منارة سلام وأمان وإنسانية، وكيف لو كان هذا الوطن هو مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، مهد الرسالة ومهوى الأفئدة وحاضنة الحرمين الشريفين.

لكل إنسان الحق في الفخر بوطنه، لكن وطننا المملكة العربية السعودية زاد على الأوطان بشدة حرصه وجديته وعنايته التي تجلت في مواجهة جائحة covid19، فحماية المواطنين والمقيمين لها الأولوية القصوى، رأينا هذا الحرص في حزمة من الإجراءات والقرارات التي كانت جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وخير دليل على هذا ما نشهده هذه الأيام من انخفاض ملموس في أعداد الإصابات بفايروس كورونا

سأتحدث في يوم الوطن الأغلى، عن جهود مملكتنا الحبيبة في التصدي لجائحة covid19 بعيون جغرافية تفخر بوطنها وبمجالها وتفخر بتسجيلها حضوراً مشرفاً في محاربة هذا الفايروس.

يقول فيلسوف عبقرية المكان، الدكتور جمال حمدان:

“لا ثقافة بلا جغرافيا..

لا سياسة بلا جغرافيا..

لا تاريخ بلا جغرافيا..

لا عمران بلا جغرافيا..

لا اقتصاد بلا جغرافيا”

وسأسمح لنفسي بأن أقول لا صحة أيضاً بلا جغرافيا!

سأطرد غرابة هذه الفكرة وبُعدها عن الأذهان؛ بهذا السؤال البسيط الذي ربما لم ننتبه له بطبيعة الحال، هل يمكن لنا دراسة انتشار وباء أو مرض دون الاستعانة بالجغرافيا؟!

مع بداية ظهور الجائحة في السعودية اتبعت وزارة الصحة سياسة الحجر الكلي أو الجزئي لبعض الأحياء والمحافظات دون غيرها، لم يكن هذا الاجراء اعتباطيا أو من فراغ بل كان نتيجة دراسات وتحليلات لسرعة انتشار الوباء فيها أو حتى بسبب كثرة سكانها أو بسبب عشوائية هذه الأحياء، ثم ظهر لدينا الحظر على مستوى المناطق، مما ساهم في منع الانتشار وساهم أيضاً في تقليل أعداد المصابين للحد الأدنى، ويعتبر هذا الإجراء جامعا لثلاثة أنواع من الجغرافيا، جغرافية المدن وجغرافية السكان والجغرافيا الاجتماعية.

لم يتوقف عمل الجغرافيا عند حد مناطق الحجر والحظر، بل تجاوزت الجغرافيا هذا لتصل إلى توزيع مراكز فحص كورونا وفق آلية محددة، يتم على إثرها وضع هذه المراكز في أماكن متفرقة في المدينة الواحدة ليسهل الوصول إليها من عدة أحياء بكل يسر وسهولة وبما يضمن عدم وجود تزاحم أو صعوبة وصول وهذا بفضل الله ثم بفضل جغرافية المدن والسكان، وعلم الخرائط.

وُزعت مستشفيات ومراكز صحية ميدانية ومؤقتة في المدن والمحافظات، التي كانت تعاني من انتشار الفايروس أومن عدم وجود خدمات طبية كافية لتخفيف الضغط عن المستشفيات التي زادت بها الحالات عن القدرة الاستيعابية، ولن يتم هذا بمعزل عن الجغرافيا الطبية والمدنية وأيضاً علم الخرائط، من ناحية اختيار المكان المناسب لبناء ووضع هذه المستشفيات.

أيضا كانت جغرافية الحج والأماكن المقدسة حاضرة في حج هذا العام، من عدم تعطيل الحج، والالتزام بالتباعد واستقبال عدد محدود من ضيوف الرحمن مما لم ينتج عنه ولا إصابة أو صعوبة تذكر.

بما أن الجغرافيا اليوم صنو التقنية وشقيقتها فقد أطلقت وزارة الصحة تطبيقها الأشهر توكلنا، الذي يعتمد على إنذار المستخدمين في حال اقترابهم من مناطق موبوءة أو معزولة بسبب تفشي الوباء بها.

ومن تطبيق توكلنا إلى تطبيق تباعد الذي ينبه الأشخاص حال مخالطتهم لآخرين ثبتت إصابتهم بفايروس covid19، وهل سيعمل هذا التطبيق دون تفعيل الموقع الجغرافي للمستخدم؟!

وسمية القحطاني – طالبة دراسات عليا