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مذيعة تبكي على الهواء بسبب تقرير عن أوضاع اليمن

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
مذيعة تبكي على الهواء بسبب تقرير عن أوضاع اليمن

كل الوطن  –    وكالات :    لم تتمالك المذيعة أسماء راجح في قناة “الحدث”، نفسها وبكت على الهواء أثناء إذاعة تقرير عن أوضاع اليمن.

وبعد إذاعة التقرير المصور الذي تحدث عن الأوضاع الإنسانية المأساوية لأهل اليمن جراء النزاع العسكري فيه، ظهرت المذيعة على الهواء وهي تمسح دموعها.

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​وتفاعل عدد واسع مع فيديو أسماء راجح، وهي إعلامية يمنية عملت في أكثر من محطة عربية.

وقال راجح في تعليقها على مقطع البكاء: “بكيت وطني المذبوح، بكيت كرامة أمي في بقايا مكان، بكيت الأطفال وهم لا يملكون قرارا ولا حلما قريبا. سؤال مهم من أهم محطة عربية أفتخر أني أعمل بهآ أتاحت لي الفرصة واليمن يحكي وجع إنسان أصبح حدثا مستمرا

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ “أنصار الله” هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

“.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396819

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