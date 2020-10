ثعابين مرعبة تمزق ضفادع سامة وتلتهم أعضاءها حية!

كل الوطن – وكالات: شهد علماء سلوكا لم يسبق له مثيل لدى الثعابين، حيث تفترس الضفادع وتأكل أعضاءها واحدة تلو أخرى، بينما ما تزال على قيد الحياة.

وبينما تبتلع معظم الثعابين فريستها بالكامل، اكتشف باحثون من الدنمارك أن ثعبان Kukri ذا النطاقات الصغيرة، قد طور عادة تغذية شنيعة بشكل خاص.

وخلال رحلة استكشافية إلى تايلاند، وثق الباحثون ثلاث مرات استخدم فيها ثعبان أسنانه لفتح بطن ضفدع سام كبير، قبل إدخال رأسه بالكامل. ثم قام الثعبان بسحب أعضاء الضفدع واحدا تلو الآخر، في عملية قد تستمر لساعات.

Terrifying snakes slice open toads and eat their organs while the prey is still alive https://t.co/hM504LtZ3b