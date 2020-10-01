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اليمن.. عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (صورة)

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
اليمن.. عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (صورة)

كل الوطن   –   رنيم المشهراوى :  أفاد مراسل RT في اليمن، بأن القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد، نفذت اليوم الخميس أول عملية تبادل أسرى.

وكان الشيخ فيصل المرقشي عضو لجنة وساطة محلية في محافظة أبين جنوبي اليمن، قد كشف عن اعتزام الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ عملية تبادل للأسرى، وتتكون لجنة الوساطة من بعض شيوخ القبائل والوجهاء في أبين.

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وأوضح المرقشي في تصريح يوم الأربعاء أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح أكثر من 200 أسير من الطرفين.

وذكر أن عملية التبادل ستتم في أبين، حيث سيصل الأسرى لدى الحكومة وعددهم 178، من محافظة شبوة (شرق)، فيما سيصل 28 أسيرا لدى الانتقالي من عدن (جنوب).

اليمن.. عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (صورة)

اليمن.. عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396858

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