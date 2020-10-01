الولايات المتحدة.. 1030 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع في 27 ولاية

كل الوطن – رويترز : ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أنها سجلت 45342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1030 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و213419 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 206402 حالة.

وأظهر تحليل لوكالة “رويترز” أن 27 ولاية أمريكية من بين الولايات الخمسين شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة الجديدة بمرض “كوفيد-19” في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وجاءت ويسكونسن في المقدمة بمعدل زيادة بلغ 111 في المئة.

وشهدت نورث داكوتا وساوث داكوتا في ولايات الغرب الأوسط ارتفاعا في الإصابات تجاوز 50 في المئة على أساس شهري، بالإضافة إلى مونتانا ويوتاه وويست فيرجينيا ووايومينغ.

ومن بين الولايات التي انخفضت فيها معدلات الإصابات على أساس شهري، شهدت كاليفورنيا أكبر انخفاض بنسبة 50 في المائة، وتبعتها نيفادا بنسبة 49 في المائة، ثم فلوريدا بنسبة 47 في المائة.