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فرنسا تعلن إمكانية فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
فرنسا تعلن إمكانية فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

كل الوطن    –   رويترز :  قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن السلطات ستفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الاثنين، في حال استمرار تدهور الوضع الصحي المرتبط بتفشي كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير قوله اليوم الخميس إن “المؤشرات الثلاثة المحددة لحالة الطوارئ القصوى قد تم تجاوزها قبل ساعات قليلة” في العاصمة الفرنسية والمدن المجاورة لها.

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وأوضح فيران أن الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها في المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس قد تشمل غلق الحانات والحد من حجم التجمعات.

في المقابل، أكد الوزير الفرنسي أن بلاده لن تلجأ إلى فرض غرامات ضخمة أو أحكام بالسجن على منتهكي تدابير العزل.

فرنسا تعلن إمكانية فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396876

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