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بوتين يبعث برقية تمنيات بالشفاء العاجل إلى ترامب وزوجته

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
بوتين يبعث برقية تمنيات بالشفاء العاجل إلى ترامب وزوجته

كل الوطن – وكالات: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، بعد إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين بعث اليوم الجمعة ببرقية إلى ترامب تمنى فيها للرئيس الأمريكي وزوجته الشفاء العاجل وأعرب عن “دعمه المخلص لهما في هذه اللحظة العصيبة”.

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ونقل الكرملين عن بوتين ذكره في البرقية مخاطبا الرئيس ترامب وعقيلته: “أنا على قناعة بأن الطاقة الحيوية والمعنويات العالية والتفاؤل الذي تتميزان به ستساعدكما في دحر هذا الفيروس الخطير”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396890

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