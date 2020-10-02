الطبيب المتابع لحالة ترامب وزوجته يعلق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.

الطبيب المتابع لحالة ترامب وزوجته يعلق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كوروناإصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وقال الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم الجمعة: “تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما”.

وأضاف كونلي في البيان: “إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أي انقطاع أثناء فترة علاجه”.

المصدر: نوفوستي