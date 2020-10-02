شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة

كل الوطن – الرياض: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (مواطِنين اثنين في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية، كما ضبطا يقودان مركبةً مسروقة وعثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، بالإضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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