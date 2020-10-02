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وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته… ويقول: الدولة على وشك الانهيار التام

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته… ويقول: الدولة على وشك الانهيار التام

كل الوطن –  وكالات – معاريف   : أعلن وزير السياحة الإسرائيلي، أساف زامير، يوم الجمعة، تقديم استقالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن زامير قدم استقالته لنتنياهو، بعدما اتصل هاتفيا برئيس حزبه “كاحول لافان” (أزرق أبيض) ووزير الدفاع، بيني غانتس.

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ونقلت الصحيفة على لسان وزير السياحة الإسرائيلية: “أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي نتنياهو رئيسا للوزراء”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه يرفض بقاء نتنياهو على رأس سدة الحكم في البلاد، مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكانه المكوث في حكومة ليس لديها أدنى قدر من الثقة في رئيسها.

وأكد أساف زامير أن أزمة أو جائحة كورونا ليست في اهتمام نتنياهو، وإنما قضاياه الشخصية والقانونية هي التي تحتل رأس أولوياته، فيما تحتل أزمة كورونا مرتبة دنيا في أجندة رئيس الوزراء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396923

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