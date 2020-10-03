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تويتر: سيجري حذف التغريدات التي تأمل في وفاة ترامب

كل الوطن - فريق التحرير
تويترعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
تويتر: سيجري حذف التغريدات التي تأمل في وفاة ترامب

كل الوطن – د ب أ: صرحت شركة تويتر بأن المنشورات التي تأمل في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، سيجري حذفها تماشيا مع سياسة الشركة.

وقال فريق الاتصالات في تويتر إن “التغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض القاتل ضد أي شخص غير مسموح بها وسيجري حذفها”، مضيفًا أن “هذا لا يعني التعليق تلقائيا”.

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ومع ذلك، تسمح سياسة موقع فيسبوك المعلنة بالعديد من التصريحات التي تدعم وفاة شخصيات عامة ما لم تكن الهجمات شديدة بشكل خاص أو تشير إلى حساب الشخصية العامة.

وفي بيان منفصل لمجلة “فايس”، قالت تويتر “نحن نعطي الأولوية لحذف المحتوى عندما يكون به دعوة واضحة لاتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضررا في العالم الحقيقي”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396939

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