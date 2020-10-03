وكالة المسجد النبوي: الصلاة في الروضة مطلع الشهر المقبل

كل الوطن – الرياض: صرحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبر حسابها في تويتر بأن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أسبوعين بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442هـ عن طريق تطبيق اعتمرنا بما نسبته 75 % من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية .
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