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رسالة الملك سلمان وولي عهده إلى ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
رسالة الملك سلمان وولي عهده إلى ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا
 

كل الوطن  –    واس   :   بعث العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، برقيتين منفصلتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الملك سلمان في برقيته: “علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: “بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية”.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396951

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