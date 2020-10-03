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مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بمدينة صناعية بوسط إيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بمدينة صناعية بوسط إيران

كل الوطن   –  وكالات :  أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران، مما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.

ووفقا لوكالة “مهر” الإيرانية، قال عابدي، في إشارة إلى الانفجار، إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.

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وأوضح أن “تفاصيل الحادث لم تعرف بعد”.

بينما صرح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود تابع لمصنع لإنتاج الزجاج.

وأضاف: “توفي في الحادث عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق”.

وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مضيفا: “حاليا تم محاصرة الحريق وجار إخماده”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396960

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