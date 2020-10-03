تعرف على خصائص العقار الذي وصفه الأطباء لترامب من أجل علاج كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في تناول عقار “ريمديسيفير”، لعلاج إصابته بفيروس كورونا، فماهو هذا العقار؟

يعتبر عقار “ريمديسيفير” دواء جديدا مضادا للفيروسات في فئة نظائر النوكليوتيدات، رمز تطويره GS-5734. تم تطويره من قبل شركة “غيلياد ساينسز” كعلاج لمرض فيروس الإيبولا وعدوى فيروس ماربورغ.

أظهر “ريمديسيفير”، الذي طور في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأصدر لاحقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه فشل في النهاية كعلاج فعال للإيبولا.

ولاحقا، أظهرت نتائج تجربة سريرية لهذا الدواء، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى “كوفيد-19” الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

يعطى عقار “ريمديسيفير” عن طريق الحقن الوريدي، وقد تشمل التأثيرات الجانبية والضارة لهذا العلاج ضعفا في التنفس، وخللا في وظائف أعضاء الجسم، مع قلة في مستوى البوتاسيوم.

كذلك، قلة في مستوى الألبومين وفي عدد كريات الدم الحمراء، وقلة في عدد الصفيحات الدموية، بالإضافة لتأثير العلاج على القناة الهضمية.

المصدر: وكالات