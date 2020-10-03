تعليم حائل يدشن مبادرة ‏‏”الفصول الافتراضية”

كل الوطن – الرياض: دشن مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، مبادرة ”الفصول الافتراضية” لبث الدروس اليومية التي تستهدف أكثر من 310 معلمين وأكثر من 2530 طالباً عبر منصة مدرستي في جميع المراحل التعليمية وذلك بمكتب جنوب حائل.
وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل المعلمين ممن لديهم احتياج برفع مستوى الأداء التقني ومعالجة المشاكل التقنية لدى المعلمين والطلاب وقادة المدارس، بالإضافة إلى دعم المعلمين المتميزين في عرض الدروس لطلابهم عبر أجواء الفصول بطريقة افتراضية.
وأوضح مدير مكتب تعليم جنوب حائل إبراهيم الرديعان أن المبادرة تعمل على تحقيق أهداف التعلم عن بعد وتسهيل كافة الإمكانيات تجاه زملائنا المعلمين بالاستفادة من أحدث وسائل التقنية مبيناً أن المكتب أعد خطة لجميع المدارس التابعة له للاستفادة من المبادرة حيث سيتم تقسيم الحصص الدراسية على كافة المراحل والتخصصات خلال اليوم الدراسي.
وأضاف أن المبادرة عملت على إنشاء ما يقارب 20 فصلاً افتراضياً موزعة على مدارس المكتب، متمنياً أن تحقق المبادرة الاهداف المرجوة منها في خدمة الميدان التعليمي.