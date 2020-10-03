تعليم حائل يدشن مبادرة ‏‏”الفصول الافتراضية”

كل الوطن – الرياض: دشن مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، مبادرة ‏‏”الفصول الافتراضية” لبث الدروس اليومية التي تستهدف أكثر من ‏‏310 معلمين وأكثر من 2530 طالباً عبر منصة مدرستي في جميع ‏المراحل التعليمية وذلك بمكتب جنوب حائل. ‏

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل المعلمين ممن لديهم احتياج برفع ‏مستوى ‏الأداء التقني ومعالجة المشاكل التقنية لدى المعلمين والطلاب وقادة ‏المدارس، ‏بالإضافة إلى دعم المعلمين المتميزين في عرض الدروس ‏لطلابهم عبر ‏أجواء الفصول بطريقة افتراضية.‏

وأوضح مدير مكتب تعليم جنوب حائل إبراهيم الرديعان أن المبادرة ‏تعمل على تحقيق أهداف التعلم عن بعد وتسهيل كافة الإمكانيات تجاه ‏زملائنا المعلمين بالاستفادة من أحدث وسائل التقنية مبيناً أن المكتب أعد ‏خطة لجميع المدارس التابعة له للاستفادة من المبادرة حيث سيتم تقسيم ‏الحصص الدراسية على كافة المراحل والتخصصات خلال اليوم ‏الدراسي. ‏

وأضاف أن المبادرة عملت على إنشاء ما يقارب 20 فصلاً ‏افتراضياً موزعة على مدارس المكتب، متمنياً أن تحقق المبادرة الاهداف ‏المرجوة منها في خدمة الميدان التعليمي.