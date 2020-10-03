القبض على خمسة مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا بسرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
تعرف على خصائص العقار الذي وصفه الأطباء لترامب من أجل علاج كوروناعلامة مفاجئة فد تعني أن طفلك مصاب بفيروس كورونااكتشاف علاج طبيعي لفيروس كورونااختبار يكشف عن الإصابة بكورونا باستخدام خميرة الخبزروسيا ستورد إلى مصر 25 مليون لقاح “سبوتنيك V” ضد كوروناالأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كوروناالمملكة تؤكد اتخاذها إجراءات فعالة ومنسقة لمعالجة أزمة كوروناقصة مأساوية حقيقة في مصر.. وفاة فتاة متأثرة برحيل والدها بفيروس كورونا (صور)وزيرة الصحة المصرية تتلقى لقاحا صينيا تجريبيا ضد كورونا (صور)السعودية.. منع الوصول للكعبة والحجر الأسود للحدّ من كورونا