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القبض على خمسة مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
القبض على خمسة مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا بسرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396985

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