لن تنزعجوا بعد اليوم.. ميزة جديدة من واتساب

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فيما يواصل مطورو فيسبوك هذه الأيام، تحسين تطبيق واتساب، يشهد التطبيق وصول ميزة جديدة بسيطة إلا أنها مفيدة للغاية.

تهدف الميزة الجديدة إلى المساعدة في الحد من الدردشات المزعجة التي لن تتوقف.

تكنولوجيا

ويوفر الإصدار العادي من تطبيق واتساب بالفعل إمكانية كتم صوت المحادثات لفترة زمنية معينة، والآن قام المطورون باستبدال أحد الخيارات الحالية في التطبيق، حيث تم استبدال خيار كتم الصوت لمدة عام واحد بخيار “دائماً”، وبهذه الطريقة لا داعي للقلق بشأن المحادثات المزعجة بعد الآن.

ووفقاً لمنصة “WABetaInfo”، تتوفر الميزة الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الإصدار الرقم 2.20.201.10.

كما تشمل المزايا الجديدة الأخرى للإصدار التجريبي الحالي إلغاء وظائف الاتصال في الدردشات مع حسابات الأعمال التي تم التحقق منها وفي معلومات الاتصال، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاتصال بالشركات عبر أيقونة الملف الشخصي وقائمة جهات الاتصال، وليس من الواضح حالياً ما إذا كان هذا الخيار سيتم إتاحته للجميع أم أنه مجرد خطأ في التحديث.

أكثر فائدة

وقد تكون الميزة التي تم عرضها منذ مدة والتي تمنح مستخدمي واتساب نظرة عامة أفضل على مساحة التخزين المستخدمة، أكثر فائدة في الاستخدام اليومي، حيث إن العديد من المختبرين يفتقدون إلى صفحة المعلومات الجديدة حتى الآن، ولكن مع الإصدار التجريبي الجديد، يجب أن يتغير هذا.

وبإلقاء نظرة عامة على استخدام التخزين، يمتلك مستخدمو برنامج “messenger” طريقة واضحة وبسيطة لمعرفة مقدار المساحة التي تشغلها الملفات على هواتفهم الذكية، وبالتالي فإن هذه الميزة هي الأساس التي سوف تستند إليها ميزة استخدام التخزين في واتساب إذا كنت تريد تنظيف ملفاتك المخزنة.

قدراً أكبر من التحكم

إلى ذلك، يقوم مطورو تطبيق واتساب بإعداد مجموعة جديدة من الأدوات التي ستمنحك قدراً أكبر من التحكم في كيفية استخدام التطبيق للتخزين القيّم في هاتفك.

وهذه الميزة جاءت منذ شهر أغسطس/أب، عندما اكتشف المحققون في (WABetaInfo) قائمة مخفية في ملفات تثبيت التطبيق تعرض عددا كبيرا من الخيارات الجديدة لمساعدتك في إدارة الوسائط التي تم تنزيلها.

وفي الوقت الحالي، تعد خيارات البيانات والتخزين في تطبيق واتساب المتوفرة من خلال قائمة الإعدادات غير ملائمة للاستخدام، حيث يمكنك معرفة مقدار المساحة المستخدمة في هاتفك فقط، أما الدردشات الفردية فلديك خيار لحذف جميع الملفات التي تم تنزيلها أو تركها.