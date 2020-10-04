السعودية تستأنف العمرة بدءا من الليلة

وقالت وزارة الحج والعمرة اليوم السبت، إنها أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، في إطار الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من وباء كورونا.

وكشفت الوزارة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

وستقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل المسجد الحرام يوميا 10 مرات، وسيكون الغسيل بعد أن يفرغ المعتمرون من أداء مناسك العمرة، ويشارك في العملية 4000 عامل وعاملة، ويستخدم 60000 لتر من المنظفات والمطهرات يوميا وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة وذلك بشكل يومي.

كما يشارك في عملية التطهير 100 معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة، وسوف يتم فرش 9000 سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، ويقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من 180 مشرفا ميدانيا.

وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالسعودية، صدور أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق برنامج “اعتمرنا” بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.

وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا.

وسجل تطبيق “اعتمرنا” في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنا ومقيما، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و84.757 مرافقا.

المصدر: وكالات