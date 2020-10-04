القبض على مسؤول جهاز استخبارات داعش ومعاونه في بغداد

كل الوطن – د ب أ: أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الأحد القبض على مسؤول مايسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم إن” مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل بمايسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى أبو سالم المولى وشقيقه الذي يعمل معاوناً له ،بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية”.

وأضافت أن”عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، و تحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”، وأشار إلى أنه” تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.