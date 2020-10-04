أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا بجروح بليغة

كل الوطن – وكالات: أعلن مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد أن رئيس جمهورية قره باغ (أرتساخ) المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.

وصرح حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأحد، بأن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.

وخاطب المسؤول الأذربيجاني رئيس جمهورية قرغ باغ المعلنة من جانب واحد بالقول: “اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا”.

ووجه مساعد رئيس أذربيجان انتقادات حادة إلى أرمينيا، واصفا إياها بـ”دولة إرهابية”، وشدد على أن بلاده لن تترك بدون رد أي من الهجمات على أراضيها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان هاروتيونيان في وقت سابق من اليوم عن شن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد غارات صاروخية على مدينة كنجه (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة قره باغ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).

وذكرت سلطات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا وغير المعترف بها دوليا، أن غارات قواتها أسفرت عن تدمير مطار كنجه العسكري، فيما نفت حكومة باكو ذلك نفيا قاطعا وقالت إن القصف طال مرافق مدنية وأسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى بين المدنيين.

المصدر: وكالات