تسجيل الدخول
» » أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا بجروح بليغة

أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا بجروح بليغة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-04T12:40:00+03:00
2020-10-04T13:42:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا بجروح بليغة
أرايك هاروتيونيان

كل الوطن – وكالات: أعلن مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد أن رئيس جمهورية قره باغ (أرتساخ) المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.

وصرح حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأحد، بأن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.

اقرأ أيضا...

وخاطب المسؤول الأذربيجاني رئيس جمهورية قرغ باغ المعلنة من جانب واحد بالقول: “اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا”.

ووجه مساعد رئيس أذربيجان انتقادات حادة إلى أرمينيا، واصفا إياها بـ”دولة إرهابية”، وشدد على أن بلاده لن تترك بدون رد أي من الهجمات على أراضيها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان هاروتيونيان في وقت سابق من اليوم عن شن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد غارات صاروخية على مدينة كنجه (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة قره باغ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).

وذكرت سلطات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا وغير المعترف بها دوليا، أن غارات قواتها أسفرت عن تدمير مطار كنجه العسكري، فيما نفت حكومة باكو ذلك نفيا قاطعا وقالت إن القصف طال مرافق مدنية وأسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى بين المدنيين.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397035

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.