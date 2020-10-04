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مشاكل جديدة لـ”الجسمي” بسبب فرقة إسرائيلية عزفت أغنيته “أحبك”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
مشاكل جديدة لـ”الجسمي” بسبب فرقة إسرائيلية عزفت أغنيته “أحبك”

كل الوطن – الرياض: نشرت الأوركسترا الإسرائيلية “فرقة النور” إعادة تسجيل موسيقي (Cover) لأغنية “أحبك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر “يوتيوب”، في 16 سبتمبر، “احتفاءً باتفاق السلام الملهم للأمل، وتحية للإمارات العربية المتحدة”، حسب تعبيرها.

وأشارت الفرقة الإسرائيلية إلى أن المقطوعة الموسيقية من ألحان حسين الجسمي وكلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، علماً بأنه لا كلمات تُغنى في الإعادة، وذلك في سياق ذكر حقوق الملكية الفكرية فقط،

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وليس في دلالة على تعاون جديد بين الطرفين. وتحاول الفرقة الإسرائيلية باختيارها لحن الجسمي الإيهام باستعداد الفنانين العرب للتطبيع مع الاحتلال، لكن الجسمي لم يعلق على إعادة أداء لحنه ولم يذكره على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى أن إعادة أعمال معينة (cover) لا تحتاج إلى موافقة الشخص نفسه.

في المقابل أعادت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي نشر المقطع الموسيقي على حسابها في تويتر و كتبت : “فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام”، مضيفةً بالعبرية: “سأحبك”. و أثارت هذه الحادثة سخط رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين دشنوا “هاشتاق” “#عار_عليك_يا_جسمي”، غضبا من صمت المطرب الإماراتي.

اذاعة الجوهرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397041

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