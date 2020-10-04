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الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-04T18:23:06+03:00
2020-10-04T18:23:48+03:00
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة (صور)

كل الوطن – واس: أدّت الدفعة الثالثة من ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين اليوم، مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية ، وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتزامن مع دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق , الاستمرارية في تقديم الخدمات تزامنا مع خروج الدفعتين الأولى والثانية ، وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر أبواب مخصصة للمعتمرين للدخول والخروج .

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وشددت رئاسة شئون الحرمين من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقاً كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة وفق تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله-.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397047

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